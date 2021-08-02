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С участием мировых звезд: как Меган Маркл отметит свое 40-летие

Юбилей у герцогини Сассекской будет 4 августа.

С участием мировых звезд: как Меган Маркл отметит свое 40-летие
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Меган Маркл исполнится 40 лет. Юбилей она отметит 4 августа в кругу близких друзей. Всего, по информации инсайдеров, герцоги Сассекские пригласят на праздник 65 человек, в том числе — мировых звезд.

Вечеринка пройдет в доме Меган и Гарри в Монтесито, который они купили в прошлом году за 14 миллионов долларов. Организацией праздника и приглашением гостей займется известный в Голливуде ведущий Колин Коуи, который не раз организовывал торжественные мероприятия для Опры Уинфри и других звезд. Об этом пишет The Sun.

Напомним, в начале лета Меган стала мамой во второй раз. Экс-актриса родила дочь Лилибет Диану, которую назвали в честь бабушки и прабабушки.

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