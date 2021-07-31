Гарри-ловелас: с кем крутил романы британский принц до встречи с Меган Маркл

Одна из самых обсуждаемых пар современности – принц Гарри и Меган Маркл познакомились в начале июля 2016 года в Лондоне. Их встреча произошла благодаря приятельнице экс-актрисы – Вайолет фон Вестенхольц, которая практически с детства общалась с Гарри.

Конечно, звезда «Форс-мажоров» знала, что Гарри из общества монархов, но только и всего, все-таки в Америке культ королевской семьи не так обсуждаем. Именно поэтому перед встречей Меган уточнила у подруги: «Он хоть милый?». Да, Гарри оказался настолько милым, что уже после нескольких недель общения они отправились в свое первое путешествие в Ботсвану.

Позже принц признался, что в первый вечер их знакомства понял, Меган – его единственная. Роман развивался стремительно, но пара всячески пыталась его скрывать. Хотя уже осенью 35-летняя американка разместила в своем Instagram картинку, на которой были изображены два обнимающихся банана.

Пользователи Сети расценили это как намек на серьезные отношения. И не ошиблись. Спустя год Гарри подарил Меган кольцо с бриллиантами, после чего они объявили о помолвке и наконец-то вышли на встречу к журналистам. Свадьба состоялась в мае 2018-го в Лондоне.

До встречи с Меган у Гарри было порядка двух десятков романов и с холостяцкой жизнью он мог бы попрощаться гораздо раньше. Teleprogramma.pro предлагает вспомнить самые громкие из них.

Челси Дэйви

Челси Дэйви – одна из самых ярких подруг Гарри. Дочь южноафриканского миллиардера познакомилась с наследником британского престола еще в школе, а встречаться они начали в 2004-м.

Спустя три года пара рассталась, но через шесть месяцев решила начать все сначала. В этот период оба пытались построить отношения на стороне. Еще через три года Челси предложила Гарри остаться друзьями, так как не видела себя членом королевской семьи. Этот роман принца был самым продолжительным.

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Кресида Бонас

Кресида Бонас – внучка графа Эдварда Керзона, дочь модели Мэри-Гейл Курзон и директора крупной компании MacCulloch&Wallis Джеффри Бонаса. По мнению миллионов, она была идеальной парой для Гарри. Они познакомились в 2012-м благодаря принцессе Евгении, которая пригласила Кресиду на одно из светских мероприятий.

Гарри не упустил возможности узнать поближе эффектную блондинку. Их роман продлился два года. Позже Кресида, как и Челси, была приглашена на свадьбу Гарри и Меган.

Натали Пинкхэм

Телеведущая Натали Пинкхэм старше Гарри на шесть лет. Они начали встречаться, когда принцу было всего 20. Но эти отношения закончились довольно быстро. Спустя несколько лет Гарри вновь вспомнил о Натали, именно тогда, когда в первый раз расстался с Челси. Но и на этот раз все завершилось очень быстро.

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Натали Имбрулья

С австралийской певицей Натали Имбрулья у Гарри случилась короткая интрижка в 2009-м. В том году их вместе заметили на концерте группы The Killers в Лондоне. Позже принц сам прекратил общение с девушкой, которая, к слову, была старше его на десять лет.

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Флоренс Бруденель-Брюс

Роман с бикини-моделью Флоренс Бруденель-Брюс продлился всего несколько месяцев. Принц встречался с ней летом 2011-го, а потом уехал служить в Афганистан. На этом все и завершилось.

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Дженна Коулман

Опыт общения с актрисой у Гарри был еще до встречи с Меган. В 2015-м принц начал встречаться со звездой сериала «Доктор Кто» Дженной Коулман. Однажды их даже видели в одном из лондонских баров, хотя сама Дженна утверждала, что они просто друзья.

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Джульет Лабелль

И опыт свиданий за океаном у Гарри тоже был. В 2015-м он познакомился с американкой Джульет Лабелль, которая младше его на десять лет. В США она работала в PR-службе Dior и принц несколько раз летал к ней на свидания. Пара встретила вместе новый 2016-й год, а буквально через пару месяцев Гарри снова был свободен.

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Элли Голдинг

Отношения с певицей Элли Голдинг были последними в списке Гарри перед встречей с Меган Маркл. СМИ писали, что принц сам нашел номер телефона длинноволосой блондинки и был без ума от их общения. Правда, и этот роман прекратился уже через несколько недель после его начала.

Напомним, 19 мая этого года принц Гарри и Меган Маркл отметили трехлетие семейной жизни, а спустя всего пару недель стали родителями во второй раз. Теперь они воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану.

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