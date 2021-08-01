«Нет зависти»: раскрыт секрет идеального брака Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в университете. На протяжении почти десяти лет они были вместе, прежде чем наследник британского престола решился сделать девушке предложение. В этом году пара отметила десятилетие совместной жизни, поделившись с фанатами совместными снимками, на которых они буквально светились от счастья. Многие задаются вопросом, в чем секрет их прочных отношений? Некоторые эксперты считают, что все сводится к работе.

«У них прочные отношения. Кейт вселяет в него уверенность. Между ними нет зависти, трений, они счастливы за успехи друг друга. Уильям говорит о работе Кейт так же страстно, как и о своих собственных кампаниях, и гордится ее растущим доверием на публичной сцене», — пишет NZherald.

Напомним, герцоги Кембриджские, а этот титул Кейт и Уильям получили от королевы в день свадьбы, воспитывают троих детей – принцев Джорджа и Луи, и принцессу Шарлотту.

Смотрите также: