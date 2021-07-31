«Почти сцена из «Титаника»»: Наташа Королева зажгла на палубе вместе с Тарзаном

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Наташи Королевой появился ролик, в котором знаменитость вместе со своим возлюбленным подвигала аппетитными бедрами в такт морскому прибою.

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» облачилась в кроп-топ ярко-розового цвета. Изделие не смогло удержать пышный бюст артистки. Наливная грудь Королевой подпрыгивала на каждое движение певицы. К такому сексуальному топу жена Тарзана подобрала обтягивающие шорты такого же цвета. Они плотно облепили сочные бедра Наташи.

«Взлетаем!», — написала Королева в комментариях под роликом.

Королева накинула поверх мокрого костюмчика белую оверсайзную рубашку. За спиной артистки встал ее муж. Тарзан в тельняшке, черной шляпе капитана, черных джинсовых шортах-бермудах и больших солнечных очках держал возлюбленную, словно штурвал.

Королева раскачивала бедрами под рев волн. По выражению артистов было видно, как они наслаждаются морской прогулкой и друг другом.

«Наташка, ты такая классная», «Вы очень красивая пара», «Прям почти сцена из «Титаника»», «Женщина-огонь, женщина-полет, женщина-мечта, это все о ней», «Вы шикарная пара! Счастья вам и море любви», — написали поклонники звездной пары в комментариях под роликом.

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