Виляя бедрами: Наташа Королева в мини-платье подразнила стройными ножками

В самый разгар лета 48-летняя певица Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко улетели на море. Как и многие отечественные звезды в этом году, супруги выбрали турецкий курорт Бодрум, расположенный на Эгейском море.

Здесь же отдыхают подруги Королевой. С ними звезда развлекается от души – морские прогулки на яхте, походы в рестораны и ночные клубы, веселые купания и пляжные тусовки. На очередную вечеринку Наташа Королева нарядилась ярко и эффектно, предпочтя короткое платьице.

Перед выходом в свет Наташа Королева решила покрасоваться перед зеркалом и оценить свой аутфит. Виляя бедрами и пританцовывая, красотка вместе с мужем позировала себе для видео, которым поделилась в микроблоге. Как могли убедиться фанаты, в клуб певица отправилась в приподнятом настроении.

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