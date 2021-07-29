Айза Долматова в кружевном свитере и шортиках засветила упругие ягодицы

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Айзы Долматовой появилась фотография знаменитости в ажурном наряде. Примечательно, что вязаное изделие предназначалось не для утепления, а для откровенных поз во время купания.

Экс-возлюбленная шоумена Гуфа облачилась в свитер из тонких нитей. Крупная вязка не утаила прелестей хрупкого тела Айзы. Долматова показала сексуальную спину, которую украсили разрезы на изделии. Также телеведущая продемонстрировала упругие ягодицы в кружевных мокрых шортиках.

«На мне нежнейший прозрачный, тонкий и невероятно сексуальный вязаный свитерок ручной работы», — отметила Айза.

«Ты просто пушка», «Красота в глазах смотрящего. Такая красивая, женственная, утонченная девочка. Айза, ты космос», «Айза, какая Вы необычная», «Как сексуально и красиво», «Самая честная, открытая, красивая и интересная», «Фото — огонь», — написали поклонники Айзы Долматовой в комментариях под фото.

Напомним, недавно Долматова призналась, почему она обожает фотографироваться в полуобнаженном виде. Айза видит в этом своеобразное искусство. Она отметила, что восхищается женскими телами.

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