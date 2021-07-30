Анастасия Волочкова позировала в полупрозрачном халатике под пальмами

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала на личной странице в Instagram свежую фотографию, на которой запечатлелась среди длинных листьев пальмы. Примечательно, что артистка гуляла в гордом одиночестве.

Поклонники знаменитости беспокоятся за личную жизнь блондинки с выдающимися формами и шпагатами. Артистка на этот раз выбрала неоновый бикини, из которого буквально выпрыгивала наливная грудь Анастасии. Поверх купальника цвета «вырви глаз» Волочкова накинула длинный халат из тюля. Белоснежный соблазнительный наряд был украшен бабочками молочного и розового цвета. Красивые насекомые облепили талию танцовщицы и подол халатика.

Анастасия продемонстрировала стройные бедра и высокий подъем длинных ножек в сланцах цвета прокисшей малины. Обувь Волочковой была украшена пышными цветами в тон бабочек на халате.

«Я и пальмы. Я и море. Я и шпагат. Я и лестница… Ты все время одна», «Классная фоточка, но где любимый?», «Залипла на халатик», «Как хороша!», «Прекраснейшая», «Настя, ты такая экзотическая красотка», «В одном купальнике лучше», «Очень красивый халатик», — написали поклонники артистки в комментариях под фото Волочковой.

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