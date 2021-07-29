«Уже не застегиваются?»: Волочкова в лифе и микрошортах обнажила «прелести» фигуры на пляже

Балерина наслаждается отдыхом в Греции. Она воспользовалась тем, что на курорте мало туристов и показала себя во всей красе.

Анастасия Волочкова — одна из самых известных балерин в стране. Она уже не выступает в Большом театре, а создает свои шоу. Примечательно, что артистка всю жизнь тяготеет к роскоши. Она живет в огромном особняке, где сделала для себя большую сцену и построила баню. Танцовщица также регулярно отдыхает на элитных курортах. Даже во время пандемии она не ограничивала себя в путешествиях.

А этим летом Волочкова проводит время в Греции. Она рассталась со своим бойфрендом Олегом, поэтому теперь наслаждается отдыхом в одиночестве. Балерина поселилась на вилле у друзей. Она регулярно плавает в бассейне и загорает. Уже по-традиции артистка делится пикантными фото с курорта. Она успела блеснуть шпагатом в купальнике со стразами и оголиться на яхте. Анастасия демонстрировала даже то, как изящно умеет плавать.

29 июля звезда решила провести день на пляже. Она предстала у моря в алом лифе от купальнике и неоновых микрошортах. Волочкова засветила свои прелести.

«Я на пляже. Такая благодать! Тут практически нет людей» — отметила она.

Поклонников впечатлил внешний вид артистки. Некоторые посчитали, что у нее неудачный купальник, другие одарили ее комплиментами. «Настя, подберите хороший купальник, наденьте хороший бюстгальтер, поднимите бюст, он болтается», «Ну неужели другие шорты купить нельзя, это просто ужас», «Шорты я видела на ней лет 5 назад, такая экономная женщина, и почему так грудь лежит?», «Всех распугала своими купальниками», «Вершинки заострились! Холодно?», «Шорты уже не застегиваются?» — прокомментировали пост подписчики.

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