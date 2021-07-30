«Получаю огромный кайф»: Денис Клявер рассказал о том, как становится похож на отца

С годами певцу Денису Кляверу все больше говорят, что он становится похож на своего отца — звезду «Городка» Илью Олейникова. В новом интервью у 46-летнего артиста спросили, в чем он ощущает схожесть со своим покойным родителем. Мужчина ответил, что в его мимике все чаще проступают папины черты.

«Вот сейчас с вами разговариваю и вспоминаю, что папа вот так же делал и так… Мама в последнее время все чаще говорит: «Господи, ты сидишь как папа». Кстати, когда только начал сниматься в кино, увидел себя на экране и обалдел, понимая, что я себя веду практически как отец. Я сейчас говорю не про его профессионализм, а про какие-то генетические вещи – мимику, взгляды, походку, реакции на разные ситуации. Для меня это невероятная отрада, получаю огромный кайф в такие моменты», — цитирует Клявера «Теленеделя».

Музыкант в очередной раз отметил, как сильно ему не хватает отца. Спасением для мужчины стало то, что они с Олейниковым всегда жили хоть и вместе, но при этом «как-то параллельно». Денис признался, что больше ощущал папу не физически, а энергетически, поэтому и сейчас чувствует себя «постоянно на связи» с родителем.

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Еще, по словам Клявера, в нем проснулись папины гены, когда он уже многого добился в музыке. Теперь артисту хочется реализоваться в кино, а еще на театральной сцене. Певец мечтает не только играть роли, но и писать музыку для фильмов и мюзиклов.

Напомним, народный артист РФ Илья Олейников умер в 2012 году в возрасте 65 лет. У мужчины был рак легкого.

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