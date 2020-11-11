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«Время не лечит»: Денис Клявер вспомнил об умершем отце

Семья известного артиста отмечает скорбную дату.

«Время не лечит»: Денис Клявер вспомнил об умершем отце
Денис Клявер. Фото: instagram.com/denisklyaver/

Известный исполнитель Денис Клявер почтил память своего отца, известного актера и телеведущего Ильи Олейникова. Вокалист дал понять, что несмотря на прошедшие годы, он не может смириться с безвременным уходом папы, с которым был очень близок. Денис Клявер признался, что ему до сих пор больно говорить о тяжелой утрате.

«Сегодня уже 8 лет… Время не лечит, но воспоминания греют. Очень любим тебя, папа», — написал музыкант на своей страничке в Instagram.

Подписчики Дениса Клявера поблагодарили его за память об отце и признались, что иногда до сих пор пересматривают выпуски передачи «Городок» с участием Ильи Олейникова.

Денис Клявер с папой Ильей Олейниковым
Маленький Денис Клявер с папой Ильей Олейниковым. Фото: instagram.com/denisklyaver/

«Светлая память Илье Львовичу. « Ах, как хочется вернуться…», «Да, время не лечит. Только притупляет боль от потери. Помним и всегда только с улыбкой», «Царство небесное, мы помним», «Талантливейший человек. Светлая память», — отозвались на скорбную публикацию поклонники таланта популярного артиста.

Напомним, Илья Олейников умер 11 ноября 2012 года от рака легких. Ему было всего шестьдесят пять лет.

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