«Идеальная»: Янина Студилина восхитила стройностью тела

Исполнительница главной роли в сериале «Остров» Янина Студилина похвасталась аппетитной фигурой в купальнике грязно-розового цвета. Примечательно, что знаменитость заставила поклонников завидовать и обожествлять ее.

Студилина опубликовала свежую фотоподборку на личной странице в Instagram. Янина позировала в микротрусиках и крошечном топе с круглым вырезом. Актриса накинула на сексуальный раздельный купальник белоснежную рубашку свободного кроя.

Студилина запечатлела мокрые волосы, а также упругие ягодицы. Рубашка Янины развевалась на ветру, а знаменитость в этот момент сделала эффектный кадр. Также актриса приблизила камеру, чтобы похвастаться сексуальным декольте. «Ложбинка греха», стройные длинные ноги и изящные руки артистки поразили поклонников Студилиной.

«А какое фото больше нравится вам?» — написала Янина в своем микроблоге.

Фанаты отметили, что все снимки получились фантастическими. А некоторые поклонники Студилиной и вовсе удивились, как Янине удается сохранять такую прекрасную фигуру:

«Идеальная! Все фото супер!», «Ты просто секси-ангел», «Обалденная красотка!», «А мне, пожалуйста, все фото с собой заверните», «Это незаконная красота», «Как можно быть такой красивой?»

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