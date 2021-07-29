Главное — Юнусов: Екатерина Сафарова встретилась во Франции с братом Тимати

Избранница шоумена Тимати — Екатерина Сафарова — показала на личной странице в Instagram кадры отдыха с Артемом Юнусовым. Примечательно, что поклонники знаменитости заподозрили роман между родным братом Тимура Юнусова и моделью из Испании.

Пока Тимати выпускает новые хиты с Джиганом, Егором Кридом и другими молодыми исполнителями, его девушка наслаждается компанией младшего брата самого Тимура. Екатерина показала шумное музыкальное представление в одном из ресторанов Франции. Сафарова снимала красивые столики заведения, но в какой-то момент перевела камеру на сидящего напротив мужчину. Это был младший брат Юнусова — Артем.

Напомним, брат Тимати является ресторатором. Поэтому вместе с участницами «Холостяка» Артем готовил традиционные блюда разных стран. Когда Юнусов оказался на кухне вместе с Сафаровой, на его лице появилась трогательная улыбка. Поклонники семьи Юнусовых были уверены, что между Катей и Артемом пробежала искра.

А недавно знаменитости вновь дали повод фанатам сомневаться в искренности чувств между победительницей «Холостяка» и бывшим бойфрендом Анастасии Решетовой. Тимати всего один раз вышел в свет с Сафаровой. После Премии Муз-ТВ Тимур и Катя уехали в разные страны. А сейчас модель отдыхает с младшим братом избранника.

Смотрите также: