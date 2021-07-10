Пока Катя не видит: Тимати подозревают в измене Сафаровой

Фанаты артиста обнаружили, что шоумен отдыхает в одном отеле с другой финалисткой «Холостяка».

В одной из последних публикаций личного микроблога музыканта Тимати появились кадры его отдыха в Греции. Примечательно, что там же находится одна из участниц проекта «Холостяк» — Адель Вейгель.

Напомним, девушка покинула шоу с Тимати в главной роли перед церемонией вручения кольца. Модель из Кирова заняла третье место в борьбе за сердце бывшего возлюбленного Анастасии Решетовой. Кудрявая красавица оказалась самой молодой участницей проекта. 20-летняя Вейгель покорила Юнусова своей непринужденностью и детской наивностью. Однако кольцо получила подруга девушки — Екатерина Сафарова.

Несмотря на это, у Адель все еще есть шанс обратить внимание Тимура в свою сторону. Поскольку и девушка? и артист отдыхают сейчас в Греции.

Адель опубликовала в своем микроблоге фото в купальнике, где отметила геолокацию. Вейгель засветила греческие апартаменты, интерьер которых напомнил отель Тимати.

Поклонники знаменитостей тут же предположили, что Тимати решил провести время с юной моделью. Все равно Катя находится на Ибице и, кажется, тоже не скучает.

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