«Из-за мужчины»: Канделаки назвала причины громкого разлада с Собчак

Телеведущая Тина Канделаки рассказала в интервью Надежде Стрелец о большой дружбе и громком разладе с Ксенией Собчак. Светские львицы в нулевых годах практически не расставались и даже праздновали день рождения в один день.

Однако в один момент все изменилось, девочки поссорились. И многие считали, что причиной тому стал совместный бизнес.

«Мы никогда вместе не вели бизнес, — рассказала Канделаки. — На тот момент Ксения встречалась с Сергеем Капковым. Был праздник, мы с Сергеем пересеклись и решили поговорить о футболе в одном из ресторанов. Собчак Капкову на тот момент, видимо, звонила и писала, но он не ответил. И потом мне пришло совершенно гневное сообщение от нее».

В письме, по словам Канделаки, было много некрасивых слов в отношении нее. И, как призналась телеведущая, она не смогла это простить.

«Как будто я мучу с Сергеем Капковым, приревновала», — недоумевала Тина.

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