«Что такое Ольга Бузова?»: Тина Канделаки объяснила, как певица оказалась в эфире на «Матч ТВ»

По словам телеведущей, от данного приглашения в эфир и случившегося скандала выиграли все.

Телеведущая Тина Канделаки в эфире «Матч ТВ» ответила на многочисленные вопросы болельщиков и спортивных фанатов. Многих, конечно, волновало, почему в один из эфиров во время чемпионата Европы по футболу пригласили певицу Ольгу Бузову, что вылилось в грандиозный скандал.

«Что такое Ольга Бузова? Это безусловная звезда, у которой многомиллионная аудитория. Конечно, мы бы хотели, чтобы огромная аудитория Ольги вовлеклась в спорт». Тина Канделаки

Как отметила Тина Канделаки, когда встретились две медийные персоны, Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев, то в эфире буквально начало искрить. При этом она считает, что от того конфликта выиграли в итоге все. К примеру, канал очень часто упоминался в европейской прессе, что подняло его престиж до невиданных высот.

Напомним, что во время эфира в ходе чемпионата Европы по футболу спортивный комментатор Дмитрий Губерниев спросил Ольгу Бузову, перестала ли она пить коньяк по утрам. После этого случился грандиозный скандал. Сам Губерниев позже отметил, что он процитировал детскую книгу Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон».

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