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Особое отношение: какие сюрпризы принц Уильям делает Кейт Миддлтон

Оказалось, что герцог Кембриджский любит готовить.

Особое отношение: какие сюрпризы принц Уильям делает Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

В апреле этого года Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили десятую годовщину совместной жизни. Пара воспитывает троих детей – принцев Джорджа и Луи, и принцессу Шарлотту. Известно, что герцогиня Кембриджская периодически радует свою семью приготовлениями различных блюд, включая пиццу и торты. Теперь же стало известно, что и принц довольно часто проводит время на кухне.

«Он действительно готовит. Раньше, когда мы были студентами университета, Уильям делал это намного чаще. Думаю, он пытался произвести на меня впечатление», — цитирует Миддлтон Hello!.

В то же время сам Уильям ранее отмечал, что у него не очень хорошо получаются некоторые блюда. Хотя проводить время на кухне он любит.

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