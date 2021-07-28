Самый дорогой аксессуар: зачем Кейт Миддлтон изменила кольцо принцессы Дианы

Кейт Миддлтон и принц Уильям встречались на протяжении почти десяти лет, прежде чем девушка приняла предложение руки и сердца. В день помолвки Кейт получила от возлюбленного кольцо с сапфиром за 123 тысячи фунтов стерлингов, которое ранее принадлежало принцессе Диане. Она с гордостью носит данный аксессуар, но мало кто знает, что еще в 2010 году Миддлтон решила его доработать.

Кольцо с огромным сапфиром в 12 карат, окруженное россыпью из 14 бриллиантов в белом золоте оказалось Кейт велико. Чтобы оно совсем не слетело с пальца, будущая герцогиня Кембриджская решила отдать его ювелирам. Они не стали ломать украшение, чтобы уменьшить диаметр, а пошли на маленькую хитрость. Внутрь кольца были добавлены небольшие платиновые бусины. Об этом пишет Hello!.

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Напомним, в этом году Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили десятилетие совместной жизни. Пара воспитывает троих детей – восьмилетнего принца Джорджа, шестилетнюю принцессу Шарлотту и трехлетнего принца Луи.

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