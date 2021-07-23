«Пятно ужасающее»: Подольская в кружевной тунике обнажила «неидеальные» ноги

Певица сообщила, что плавание в море в Греции завершилось для нее неприятной ситуацией.

Наталья Подольская не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. В прошлом году она снова стала мамой. Певица родила еще одного сына Ивана. Теперь вместе с мужем Владимиром Пресняковым она заботиться о двоих детях. При этом она быстро вернулась на сцену и смогла за считанные месяцы похудеть. Теперь артистка все чаще носит короткие платья и демонстрирует фигуру в бикини.

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Этим летом Наталья не упускает возможности отдохнуть. Вот уже несколько дней певица с семьей находится в Греции. Она отдыхает там с мужем и детьми. При этом артистка находит время, чтобы понежиться у бассейна в одиночестве или поплавать в море. 23 июля Подольская запечатлелась у бассейна в кружевной тунике, которую надела поверх купальника. Шлепки Versace и объемная сумка дополнили ее монохромный лук в черном цвете.

Певица продемонстрировала ожог на ноге. Она призналась, что столкнулась с неприятной ситуацией.

«И даже ожог от медузы не испортит мне отдых. Какого жалили? Чем мазали? Сколько проходило? Пятно на ноге, конечно, ужасающее! Оно пройдет же, правда?» — написала звезда.

Поклонники не только дали советы, но и отметили, что Подольская выглядит стильно. Многие заверили, что ожог сильно выделяется. «Наташа, красоту ничем не испортишь! А пятно, заживет», «Как жаль, а ноги теперь неидеальные», «В черном на курорте? Необычно», «Медузы коварны», «Ужасающе, но потом пройдет», — прокомментировали пост подписчики.

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