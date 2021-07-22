«Плюс полтора килограмма»: Алена Водонаева поправилась и восхитила пышными формами

В одной из последних публикаций личной страницы в Instagram Алены Водонаевой появилась фотография бизнес-леди на берегу водоема. Примечательно, что там знаменитость оказалась в сексапильном топе.

Водонаева подчеркнула, что проходит курс восстановления в клинике. Помимо лечебных ванн, витаминов и массажа, Алена ходит на прогулки. Такая медитация в виде единения с природой помогает телеведущей успокоиться и нати гармонию с самой собой. Для одной из таких прогулок экс-участница проекта «Дом-2» выбрала яркие желтые тапочки из меха, серые спортивные штаны-джоггеры и кроп-топ такого же дымчатого оттенка. Именно он привлек внимание поклонников знаменитости.

«Еда, сон, природа, крутейшие процедуры и плюс полтора килограмма. Великолепное время. Пофиг на все», — призналась Водонаева.

Алена не смогла скрыть то, что поправилась. Однако, поклонники телеведущей были только рады внешним преображениям бизнесвумен. Теперь формы сексуальной красотки стали еще более округлыми и манящими.

«Хорошая форма у вас!», «Какая вы красотка», «Восхитительная Алена», «Дыньки супер», «Шикарная, красивая Алена», «Самая нежная и красивая, Алена», «Еще больше стала секси», «Зато свои и все любимые, эти полотра килограмма», «Килограммы не лишние, очень хорошо выглядите!», «Эти +1,5 кг привлекают внимание», «Красотулечкин наш», — написали подписчики Водонаевой в комментариях под фото.

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