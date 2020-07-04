«Я буду очень скучать»: Водонаева продает свой Porsche за 4 миллиона рублей

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева продает свой автомобиль Porsche за 4 миллиона рублей. Несколько дней назад телеведущая уже похвасталась покупкой квартиры в Геленджике. Тогда она рассказывала, что не планировала вот так сразу пополнять свое имущество, однако, когда она увидела апартаменты, то сразу влюбилась. Ради них Алена даже «разбила копилку» и полностью лишилась сбережений.

На этот раз Водонаева решила расстаться со своим железным конем – внедорожником Porsche. Новому владельцу Алена готова отдать машину цвета «шоколад» за 4 миллиона рублей. Среди характеристик автомобиля значатся левый руль, всего один хозяин и официальное обслуживание от дилера, а также красивый цвет обивки – «кофе с молоком».

Сама Водонаева рассказала, что привыкла менять машины раз в три года, однако «немец» задержался на более долгий срок.

«Я буду очень скучать. Это была моя лучшая машина из всех, на которых мне доводилось ездить. Я уверена, когда-нибудь я еще вернусь к этой марке, а пока нам пора прощаться. Время пришло. Очень хочется, чтобы эта машина попала к хорошему человеку, аккуратному, не курящему и очень четкому в вождении», — поделилась она переживаниями по поводу будущей сделки на своей странице в Instagram.