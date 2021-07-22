Анастасия Решетова похвасталась фигурой в атласном наряде любимого цвета Тимати

Телеведущая надела его на отдыхе в Каннах.

Экс-возлюбленная шоумена Тимати — Анастасия Решетова — опубликовала на личной странице в Instagram свежее видео в наряде ярко-синего цвета. К слову, это любимый оттенок бывшего избранника знаменитости.

Решетова запечатлелась на отдыхе. Она улетала в Канны вместе c подругой и актрисой Натальей Рудовой.

Напомним, это уже не первый отпуск Решетовой в компании сексапильной блондинки. К слову, сама Анастасия является не менее эффектной красавицей. Модель, несмотря на роды, осталась в великолепной форме. Об этом говорят частые комплименты поклонников и огромные букеты от ухажеров.

А недавно Решетова вновь восхитила фолловеров своими женственными формами в облегающем костюме из атласной ткани. Знаменитость показала сексуальный наряд во время грандиозного фейерверка. Анастасия облачилась в топ с глубоким декольте и плотную юбку длины миди. Эффектный наряд подчеркнул пышные бедра роковой красавицы.

Отметим, что цвет аутфита — electric blue — является любимым у экс-возлюбленного Решетовой. Ранее Тимати рассказал об этом на проекте «Холостяк», когда увидел платье модели Марии Вебер.

«Восхитительная женщина! Как вам идет королевский синий», «Цвет костюма залипательный», «Почему ты такая классная?», «Шикарная женщина», «Какая красивая», — написали фанаты Решетовой в комментариях к видео.

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