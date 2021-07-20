«Все было на грани»: Тимати и Решетова чуть было не поругались из-за отдыха с Ратмиром

Рэпер хотел провести время с сыном, но звездная мама оставила ребенка с собой.

Июль 2021 года известная модель Анастасия Решетова проводит в Европе со своим сыном Ратмиром. Отец мальчика, рэпер Тимати, пытался забрать ребенка с собой, чтобы отдохнуть вместе с ним, но мама настояла, чтобы малыш остался с ней. Это чуть было не привело к крупному конфликту между бывшими возлюбленными, о чем девушка рассказала сама, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram 19 июля.

«Сыночек останется со мной до конца лета! — сообщила Решетова в сториз. — Я благодарна нашему папе за то, что он все-таки принял верное решение, и мы не вступили в конфликт. Все было на грани, но в итоге разрешилось мирным путем! Мы с Ратмиром счастливы!»

Кстати, в той же беседе модель спросили, какую религию примет ее сын. Анастасия заинтриговала подписчиков, что с этим связана одна интересная история, которую девушка расскажет позже.

А один из поклонников не стал задавать вопросов и просто пожелал Решетовой счастья в личной жизни.

«В глубине души и я этого хочу, — ответила модель. — Но мне не так просто найти «своего человека». Хотя внимания мужского всегда было очень много, но это не значит, что легко можно встретить того, с кем видишь будущее».

Напомним, Анастасия и Тимати встречались около шести лет. В 2019 году у них родился сын Ратмир, но звездная пара так и не вступила в законный брак. После отношений с моделью рэпер отправился искать себе новую возлюбленную на шоу «Холостяк».

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