«Манящее тело»: Наталья Рудова блеснула пышными прелестями в мокром бикини

В одной из последних публикаций личного микроблога актрисы Натальи Рудовой появилась фотоподборка в купальнике с модным принтом тай-дай.

Рудова облачилась в крохотные кусочки белоснежной ткани с синими, голубыми и фиолетовыми разводами. Наталья выбрала лиф в виде ракушек. Он выгодно подчеркнул пышную грудь исполнительницы главной роли в сериале «Условия контракта».

Также Рудова продемонстрировала в сексуальной позе сочные бедра в трусиках. Знаменитость игриво положила ручку на бантики-завязочки, словно хотела их развязать.

К слову, Наталья отдала предпочтение яркому принту тай-дай. Сочные краски купальника стали акцентным пятном на загорелом теле Рудовой.

Поклонники артистки соблазнились горячим телом 38-летней блондинки.

«Вот это бомба!», «Невероятно, безупречно, совершенно, самая-самая эффектно сексуальная красота», «Просто пушка», «Вау! Упал в обморок от такой жары», «Красота, а точнее Наташа спасет мир», «Ммм… Какая ты вкусная!», «Как можно быть такой сексуальной?», «Приходится укрываться от твоей яркости», «Секси-девочка», «Манящее тело», «Купальник классной расцветки, красота!» — написали фанаты Рудовой в комментариях под фото.

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