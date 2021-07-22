Секси-образ: Рудова поманила округлой грудью, примерив пикантное декольте

Наталья Рудова и Анастасия Решетова дружат с тех пор, как познакомились на съемочной площадке клипа Тимати «Ключи от рая». Вместе девушки зачастую уезжают на отдых. Так, зимой они были в Дубае, а теперь решили улететь в Сен-Тропе. Рудова активно делится кадрами с лазурного побережья в своем Instagram.

В очередной раз блондинка примерила секси-образ. Она выбрала легкое белоснежное платье, пикантное декольте которого позволило блеснуть ей грудью.

Ранее Рудова признавалась, что держать себя в прекрасной форме ей помогают физические упражнения, в том числе кардиотренировки.

Напомним, звезда Натальи на небосклоне отечественного телевидения зажглась в начале 2000-х, когда на экраны вышел сериал «Татьянин день».

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