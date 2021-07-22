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«Волосы домовенка» Дроздовой вызвали критику со стороны поклонников

Многие пользователи социальных сетей считают актрису красивой женщиной, которую портит прическа.

«Волосы домовенка» Дроздовой вызвали критику со стороны поклонников
Ольга Дроздова далеко в не в первый раз предстает в такой образе (2017 год). Фото: Global Look Press

20 июля актерская семья Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова посетила премьеру в театре «Современник», из которого актриса ушла совсем недавно. Супруги взяли с собой юного сына Елисея, которому скоро исполнится 14 лет, и всей командой нарядились в черное с небольшими вкраплениями белого. Фотоотчет о выходе в свет отец семейства опубликовал в Instagram.

Подписчики Певцова тут же обратили внимание на внешний вид его жены. Белая копна волос с волнистой укладкой, большие черные очки, спущенные на кончик носа, в сочетании с ярко-красной помадой удивили поклонников. Многие высказываются, что 56-летняя Дроздова сильно изменилась и не в лучшую сторону.

«Че-то у Дроздовой перебор с имиджем», «Ольга какая-то совсем смешная стала», «Такие все классные! Только Ольге хочется прическу поправить. Она же очень красивая женщина! Зачем так портить себя», «На голове у нее раздражитель», «И в самом деле, к чему эти очки? Да где ж ваши стилисты? Все с ног на голову», «Что у Ольги с волосами? Красивая женщина, но с прической надо что-то делать…», «Сделайте красивую прическу. Вы на себя в зеркало смотрите?», «Старомодная Олечка. Но красивая. Причесать бы ей волосы домовенка», — такие комментарии появились под фотографиями с премьеры.

Впрочем, это только часть отзывов. Большинство подписчиков просто написали, что актерская семья очень красивая.

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