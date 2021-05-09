«Во избежание слухов, сплетен»: Певцов сделал заявление, касающееся Дроздовой

Ольга Дроздова ушла из «Современника», в котором прослужила 32 года. Об этом на своей странице в Instagram объявил ее муж, актер Дмитрий Певцов. По его словам, женщина решила написать заявление по собственному желанию.

«Во избежание слухов, сплетен, недомолвок… 8 мая 2021 года Ольга Дроздова ушла из «Современника». Ушла не из-за смены руководства театра, не из-за малой занятости, не из-за каких-либо внешних причин. Причина — в самой Ольге, которая ушла не из театра, а из актерской профессии», — написал Певцов.

Актер отметил, что к такому шагу Дроздову подтолкнула занятость в Институте современного искусства, где она руководит актерской кафедрой, и проблемы воспитания 13-летнего сына.

«Ольга сейчас важнее и нужнее своему сыну, чем своему театру. При этом никаких претензий — никаких счетов, никаких отрицательных эмоций Ольга не испытывает. Всему свое время — и из профессии, очевидно, нужно уходить вовремя. Я горжусь своей женой», — написал Певцов.

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