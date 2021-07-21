«Стали красивее и моложе»: Полина Гагарина без макияжа запечатлелась вместе с мамой

Полина Гагарина не скрывает, что ей нравится ухаживать за собой. Во время участия в «Фабрике звезд» она выглядела иначе. Певице удалось сильно похудеть. Более того, она сменила имидж и стала блондинкой с каре. При этом в интервью артистка признавалась, что нравилась себе и с щечками, а вот после преображения у нее появились комплексы. Однако она любит наряжаться и всем недоброжелателям отвечает с улыбкой на колкости.

21 июля Полина решила поделиться архивным фото. Она поздравила своего директора Андрея с днем рождения. При этом в кадре певица позировала в непринужденной обстановке с именинником и своей мамой Екатериной Мукачевой, которая держала торт. Сама артистке предстала в платье-сорочке розового цвета и без макияжа. Ее волосы были присобраны в хвост. Гагарина не побоялась показать, как выглядит без грима.

«Андрюха! Этой фотографии 3 года! Что я могу сказать, во-первых, мы стали красивее и моложе! Во-вторых, мы стали мощнее, сильнее, а впереди нас ждут Великие дела! В этом году наш первый юбилей! 5 лет совместной плодотворной работы! Пусть будет еще выше и круче! Ты не перестаешь учиться и развиваться! Восхищаюсь ценю дорожу! С днем рождения, лучший директор всея Руси», — написала она.

Поклонники заметили, что раньше звезды выглядела менее стройной. При этом многие восхитились ее природной красотой, хоть и пухлые заметили щечки и круги под глазами. «Полина! Это твоя мама? Какие вы красивые!», «А мне нравится такая кругленькая Полина», «Полина вы тут на много сочнее и здоровее выглядите», «Полина еще не такая худая!», «Полина, это мама твоя, рядом находится, очень красиво выглядите», «Морщинки есть и глаза с кругами, но вы миленькая», — прокомментировали пост подписчики.

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