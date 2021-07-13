«До чего хороша»: Гагарина в кукольном платье устроила танцы за рулем экскаватора

Певица строит дом. Она решила помочь работникам и сама отправилась в кабину спецтехники. При этом девушка была одета не совсем уместно.

Полина Гагарина обладает хорошим чувством юмора. Она любит повеселиться с Екатериной Варнавой и Сергеем Лазаревым. Но в последнее время она то ездит на гастроли, то проводит время с детьми — сыном Андреем и дочкой Мией. А в особенно жаркие дни артистка отправляется за город, чтобы развеяться и позагорать. Однако этим летом у нее много времени отнимает строительство дома, куда ей приходится часто приезжать.

13 июля Полина снова посетила свое будущее семейное гнездышко. Она уже хвасталась своей комнатой, а также комнатой дочки. Ведутся работы и в саду, где высадили деревья и поставили забор. Однако певица не удержалась и решила помочь строителям. Она забралась в кабину экскаватора и села за руль. При этом Гагарина была облачена в белое мини-платье в кукольном стиле и ботинки. Она устроила танцы, показав свои стройные ноги.

«Хочешь закончить стройку побыстрей — сделай это сама!» — с иронией написала звезда.

Поклонники отметили, что девушка прекрасно смотрится за рулем. Несмотря на неуместный наряд, ее одарили комплиментами. «Полина — на все руки мастер», «Какая красивая!!! Просто нереальная, Полина», «Очень классное платье», «Какая кайфовая! Красотка», «Нет, ну это очень горячо! Wonder Woman!», «До чего хороша», «А так можно было?», «Просто бесподобна», — прокомментировали пост подписчики.

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