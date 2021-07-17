«А юбочку забыли?»: Слава похвасталась сочными бедрами в креветочном пиджаке

Певица Слава разместила на личной странице в Instagram запись, в которой эффектно прошлась в вечернем наряде. Примечательно, что исполнительница не стла добавлять к пиджаку юбку или джинсы.

Голые ноги знаменитости заставили поклонников восхищаться красотой 41-летней артистки. Загорелая Слава показала оверсайзный пиджак длиной чуть выше середины бедра. Яркий предмет гардероба певица окрестила креветочным. Цвет изделия действительно напоминал морской деликатес.

Слава дополнила жакет черным топом с кружевом и алыми босоножками на каблуке. Исполнительница сексуально прошлась после выступления в Витебске на музыкальном фестивале «Славянский базар».

«Ты с годами все краше и краше!», «Ух, ты какая шикарная», «Пиджак крутой», «А юбочку забыли?», «Ой, ну что за кайфовая женщина», «Прекрасная фигура! Супер», «Я думала, что на видео ваша дочь», «Эти ноги ни с чем не перепутать», «Вот это ножки!», «Женщина шикарная, огонь! Пиджак просто супер», «Восхищаюсь этой певицей и женщиной. Такие гладкие и красивые ноги, божественная!», — написали взбудораженные фанаты Славы в комментариях под видео.

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