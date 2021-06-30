«Мужчины захлебнулись слюной»: похорошевшая Слава растревожила людей кадрами в белье

Певица показалась в секси-образе в личном блоге.

41-летняя певица Слава в последнее время удивляет своих поклонников похорошевшим видом: звезда заметно постройнела, стала примерять более женственные образы, отрастила длинные локоны. Говорят, что теперь она может составить серьезную конкуренцию собственной 22-летней дочке Саше.

Впрочем, родственницы совсем не соревнуются, напротив, устраивают совместные дефиле в эротичных образах.

Градус сексуальности Слава продемонстрировала и на других кадрах, запечатлевшись рано утром в одном белье. Восторгу ее почитателей не было предела!

«Я думаю, что сейчас мужчины захлебнулись слюной», «Бомбанула бедрами по глазам», «Настя, вас все хотят. Это факт!» — откликнулись на пост звезды фолловеры.

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