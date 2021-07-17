«Хорошо без бюстгальтера»: Ксения Собчак засветила бюст под тонким платьем

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Ксении Собчак появились кадры в соблазнительном молочном платье. Отметим, что аутфит знаменитости не скрыл аккуратную грудь Ксении.

Собчак в последнее время отдыхает в Италии. Для прогулки по улочкам солнечной страны спагетти и пиццы Ксения выбрала длинное трикотажное платье. Оно выгодно обтянуло стройную телеведущую. К слову, знаменитость не стала надевать бюстгальтер под молочный наряд. Так Ксения и засветила прелести фигуры. Но фанаты не посчитали такое фэшн-решение вульгарным. Наоборот, они восхитились красотой Собчак.

«Фигура и платье огонь», «Какое платье, красота. Ксения, Вы очень красивая», «А какая фигура на втором фото!», «Хорошо вам без бюстгальтера», «Стильная женщина», «Хорошенькая», — написали фолловеры Ксении под фото.

Сама Собчак отметила, что для поддержания такой фигуры упорно тренируется в спортзале. Однако перед шоколадной итальянской пиццей знаменитость устоять не может:

«Главное гастрономическое потрясение жизни случилось неожиданно. Шоколадная пицца в местном Бокончино свела меня с ума. Причем словосочетание «шоколадная пицца» звучит отвратительно, на мой вкус. Но стоит ее попробовать и прости-прощай, мои часы трудов».

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