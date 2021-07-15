Средиземноморский шик: Собчак поддержала тренд на платье-халат, примерив наряд необычной расцветки

Ксения Собчак наслаждается отдыхом в Италии. Телеведущая посещает бары, пляжи и исторические места. В своем Instagram она поделилась кадрами, на которых запечатлелась в одном из архитектурных памятников культуры. Для прогулки блондинка выбрала платье-халат длины миди в крупную клетку необычной расцветки. Образ она дополнила сумкой в тон платью на длинном ремешке и соломенной шляпой с широкими полями. Модные эксперты утверждают, что платье-халат в этом сезоне — must-have в гардеробе любой модницы.

«Классная! Красиво! Огонь! Хорошего вам отдыха! Как круто!» — писали пользователи Сети.

Добавим, что Италию для отдыха в эти дни выбрали и другие звезды. Так, отдыхом на побережье наслаждаются Эмма Малинина с дочкой Устиньей и сыном Фролом.

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