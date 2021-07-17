«Изменения неизбежны»: Анна Хилькевич рассказала про кризис в семье

Актриса Анна Хилькевич — опубликовала на своей странице в Instagram совместный снимок с дочерьми Арианной и Марией. Примечательно, что под фото знаменитость порассуждала на тему сохранения семьи.

Хилькевич отметила, что в ее собственном браке были трудные периоды. Но Анна вместе с мужем старались находить друг в друге поддержку. Во многом Хилькевич благодарна избраннику за то, что он видел ее изменения. В ответ он менялся тоже. Именно это, по словам актрисы, помогает паре выйти на новый уровень и избежать конфликтов.

«Развитие несет в себе новые обстоятельства в жизни семьи — рождение ребенка, новая работа, внутренние трансформации, взросление ребенка и т.д. И если семья будет не пропускать и замечать новую фазу жизни и позволять осуществляться переходу на следующий уровень, то через какое-то время снова вернется гармония, а отношения в семьей у всех ее членов станут еще крепче. Важно говорить и слышать. Не бросаться отношениями. Осознавать, что изменения неизбежны», — подчеркнула Анна Хилькевич.

Отметим, что седьмого августа Анна и ее муж бизнесмен Артур Волков отметят шестилетие своей совместной жизни. Они воспитывают двух дочерей. Ранее Хилькевич рассказала, что муж поддерживает ее в познании себя. Они даже вместе ходят к регрессивному психологу.

«У нас были и есть взлеты, и падения. И снова взлеты», — резюмировала Анна.

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