«Конфликтные»: Анна Хилькевич объяснила, почему опасно быть авторитарным родителем

Исполнительница роли Марии Беловой в сериале «Универ» — Анна Хилькевич — разместила на своей странице в Instagram историю собственных ошибок в воспитании детей.

Знаменитость рассказала о трех стадиях родительского контроля. Хилькевич разделила всех отцов и матерей на авторитарных, авторитетных и разрешающих родителей.

«Авторитарные родители. Они устанавливают много ограничений, ожидают беспрекословного послушания и не дают детям объяснений», — отметила Анна.

По словам актрисы, разрешающие родители с одной стороны хотят стать другом своим детям, но с другой — обрекают их на беспомощность и полную несамостоятельность. А вот авторитетные являются тем самым необходимым каждому балансом.

Авторитарные, как и разрешающие родители, не очень нравятся Хилькевич. Хотя когда-то мама двоих дочерей сама была такой:

«Я прошла все три стадии родительства — от авторитарного и разрешающего, до авторитетного. И на последнем остановилась. Хоть и признаюсь, это было и есть непросто».

Также жена бизнесмена Артура Волкова назвала маленькую хитрость, которая поможет всем родителям лучше понять ребенка и наладить контакт с маленькими проказниками:

«Надо разговаривать и объяснять своему ребенку нормы общества, поведения в нем, причины и следствия, давать выбор в пределах нормального поведения».

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