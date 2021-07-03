«Конфликтные»: Анна Хилькевич объяснила, почему опасно быть авторитарным родителем

Исполнительница роли Марии Беловой в сериале «Универ» — Анна Хилькевич — разместила на своей странице в Instagram историю собственных ошибок в воспитании детей.
Знаменитость рассказала о трех стадиях родительского контроля. Хилькевич разделила всех отцов и матерей на авторитарных, авторитетных и разрешающих родителей.
«Авторитарные родители. Они устанавливают много ограничений, ожидают беспрекословного послушания и не дают детям объяснений», — отметила Анна.
По словам актрисы, разрешающие родители с одной стороны хотят стать другом своим детям, но с другой — обрекают их на беспомощность и полную несамостоятельность. А вот авторитетные являются тем самым необходимым каждому балансом.
Авторитарные, как и разрешающие родители, не очень нравятся Хилькевич. Хотя когда-то мама двоих дочерей сама была такой:
«Я прошла все три стадии родительства — от авторитарного и разрешающего, до авторитетного. И на последнем остановилась. Хоть и признаюсь, это было и есть непросто».
Также жена бизнесмена Артура Волкова назвала маленькую хитрость, которая поможет всем родителям лучше понять ребенка и наладить контакт с маленькими проказниками:
«Надо разговаривать и объяснять своему ребенку нормы общества, поведения в нем, причины и следствия, давать выбор в пределах нормального поведения».