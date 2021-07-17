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Смелые разрезы и яркие принты: какие наряды выбрали артисты «Славянского базара»

Музыкальный фестиваль радует поклонников не только песнями, но модными платьями.

Смелые разрезы и яркие принты: какие наряды выбрали артисты «Славянского базара»
Лариса Долина. Фото: Global Look Press

30-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» стартовал в среду, 14 июля. На мероприятии собрались самые известные артисты шоу-бизнеса. Наряды исполнителей стали завершающей деталью творческого конкурса.

Отметим, что фестиваль продемонстрировал не только полюбившиеся песни артистов, но и их умение выбирать достойные наряды. Женщины традиционно остановили свой выбор на платьях. А вот мужчины отдали предпочтение ярким пиджакам.

Так, Лариса Долина подчеркнула цвет глаз и пепельный оттенок блонда голубым платьем в пол с бросающимся разрезом на подоле. Отметим, что изделие было украшено  растительным узором серебристого цвета. Яркие блестки и смелый дизайн платья сделали выступление Долиной еще блистательнее.

Лариса Долина
Лариса Долина. Фото: Алена Мартынова/КП

Другая певица не стала надевать силуэтное платье, а выбрала наряд-балахон. Пышные шифоновые ткани придали аутфиту Аниты Цой легкости.

Анита Цой
Анита Цой. Фото: Алена Мартынова/КП

Струящегося эффекта, как в случае с фиолетово-синим платьем Цой, добилась и Елена Ваенга. Подол наряда артистки был выполнен из черной платной ткани. Она красиво стекала по длинным ногам Елены.

Елена Ваенга
Елена Ваенга. Фото: Алена Мартынова/КП

Тамара Гвердцители тоже появилась в платье. Но не стала наряжаться в мрачные оттенки. Она выступила в ярко-желтом аутфите с перьями.

Тамара Гвердцители
Тамара Гвердцители. Фото: Алена Мартынова/КП

Что касается мужчин, то на них можно было увидеть модные принты и яркие цвета. Так, казахский певец Димаш выбрал алый пиджак в черную клетку.

Димаш
Димаш. Фото: Алена Мартынова/КП

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