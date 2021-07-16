Похудела до рекордных размеров и помолодела: Долина на «Славянском базаре» спела с Матвейчуком

Певица Лариса Долина выступила на «Славянском базаре» в Витебске вместе с бывшим мужем актрисы Анастасии Макеевой Глебом Матвейчуком. За последнее время яркая исполнительница и народная певица похудела до рекордных размеров. Она сильно помолодела, что отметили все гости праздника. Известно, что Лариса Александровна скинула 21 килограмм.

Любопытно, что прямо на сцене Долина и Матвейчук поклялись друг другу в вечной любви. Разница в возрасте в этой паре составляет 25 лет, но на сцене они смотрелись очень гармонично.

Добавим, что ни о каком романе между звездами, конечно, и речи быть не может. Лариса Долина всю себя посвятила дочери и внучке.

Что касается Глеба Матвейчука, то после развода с Анастасией Макеевой он также устроил свою личную жизнь. Музыкант женат на актрисе Елене Глазковой. У пары подрастают двое детей – дочь Алиса и сын Александр.

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