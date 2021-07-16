«Собираем урожай!»: Юдашкина вслед за Галкиным похвасталась сочными овощами с грядки

16 июля жена известного кутюрье Валентина Юдашкина Марина показала подписчикам в Instagram овощи из своей теплицы. 62-летняя женщина продемонстрировала целую корзинку сочных огурцов и другие дары природы, которые вырастила на своем участке.
«Собираем урожай! Выросли смешной пушистый арбузик и фиолетовый перец, а большой цукини нафаршировали, получилось очень вкусно!» — написала она, иллюстрируя слова фотографиями овощей и получившегося блюда.
Подписчики дизайнера тут же стали просить в комментариях рецепт фаршированного цукини, так он получился очень аппетитным.
«У хороших людей все пушисто, вкусно, весело, остальное фиолетово», — отметила одна из поклонниц семьи Юдашкиных.
Добавим, что в начале месяца свою теплицу посетил и телеведущий Максим Галкин. У него с детьми от Аллы Пугачевой тоже прошел рейд по сбору огурцов.