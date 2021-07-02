«Так-с… эти еще не созрели»: Максим Галкин с сыном Гарри похвастались теплицей с огурцами и укропом в деревне Грязь

Муж примадонны устроил мини-экскурсию по своим «огородам» для поклонников в Storeis микроблога.

Максим Галкин в Storeis микроблога поделился свежими кадрами, на которых запечатлел семилетнего сына Гарри. Примечательно, что дочка шоумена Лиза, которая следует за братиком-двойняшкой как хвостик, в кадр не попала. Видимо, девочка осталась дома со своей звездной мамой в ожидании, когда к обеду прямо с грядки принесут свежих овощей.

Поселившийся в собственном замке в деревне Грязь ведущий программы «Лучше всех» на Первом канале ведет совсем не звездный образ жизни. У Максима Галкина есть свой «сад-огород» и даже теплицы с огурцами и укропом. Именно за ними и отправился Гарри, когда его папа решил провести мини-экскурсию для поклонников в Instagram.

«Так, вот наша теплица! Ты где? Я репортаж веду… А запахи-то какие! Ммм… укроп», — восхитился Максим. «Огурец вот нормальный!» — похвастался братик Лизы. «А что, есть уже нормальные?! Ну давай, доставай», — отметил Галкин.

«Так-с… эти еще не созрели», — подметил Гарри, проходясь по грядкам. «Затерянный в огурцах Гарри Максимыч», — пошутил шоумен.

Смотрите также: