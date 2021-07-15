Особое прозвище: как называют Камиллу дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Все трое детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма — принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта — знают все о своей бабушке, принцессе Диане. А вот Камиллу — нынешнюю жену их дедушки — они называют особым прозвищем.

Как пишет Express, герцогиня Корнуоллская получила от внуков прозвище Га-га. Об этом она рассказала, когда встречалась с певицей леди Гагой еще в 2016 году. Бабушкой наследники герцогов Кембриджских Камиллу никогда не называли.

Напомним, что Камилла Паркер-Боулз стала официальной женой принца Чарльза в 2005 году. До этого они встречались на протяжении многих лет. С принцессой Дианой будущий король развелся в 1996 году, а в августе 1997-го она погибла в автокатастрофе.

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