Твердое «нет»: стало известно, кто выступил против того, чтобы Камилла стала королевой

В 2005 году Камилла Паркер-Боулз стала официальной женой принца Чарльза. Их свадьба была лишены королевской пышности, а торжество проигнорировала Елизавета II. Тем не менее Камилла получила все титулы, что и ее муж, и даже стала принцессой Уэльской, хотя именно этим титулом она не пользуется. В данное время принц Чарльз является первым престолонаследником, соответственно, когда он взойдет на трон, Камилла получит титул королевы-консорта. Но хотят ли этого британцы? Таблоид Daily Express провел опрос, результаты которого оказались не очень приятны для герцогов Корнуолльских. Против Камиллы выступили более 60 процентов опрошенных.

«Тот факт, что более 60 процентов людей не хотят, чтобы Камилла стала королевой, когда Чарльз взойдет на трон, беспокоит его и придворных. Когда люди встречают Камиллу, они тепло относятся к ней, у нее очень хорошие отношения с прессой. В сложившихся обстоятельствах она сделала все, что могла, но есть еще та часть ​​публики, которая никогда не примет ее как королеву», — цитирует издание королевского эксперта Фила Дампьера.

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Напомним, что бывший муж Камиллы — Эндрю — в начале 70-х годов встречался с принцессой Анной – единственной дочкой Елизаветы II и принца Филиппа. Однако девушке не разрешили выходить замуж за Эндрю из-за разных религиозных взглядов. Позже он женился на Камилле.

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