Тина Канделаки в приталенном костюме в клетку с трендовыми объемными плечами пришла на форум

Тина Канделаки уже много лет работает на телевидении. Женщина не скрывает, что много времени уделяет внешности. Она регулярно занимается спортом. Не удивительно, что журналистка может похвастаться фигурой. По словам самой телеведущей, она в начале карьеры часто выбирала наряды, подчеркивающие ее грузинские корни. Теперь она тоже часто выбирает принтованные луки и образы с яркими акцентами.

Постоянно в соцсети Тина хвастается своими нарядами. К каждому сезону она тщательно готовится, покупая актуальные наряды. Так, 2 июня в Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум. На мероприятии отметились многие звезды от Дани Милохина до Виктории Лопыревой. Для такого случая Канделаки выбрала модный приталенный костюм. Жакет имел трендовые объемные плечи, а юбка мидакси с разрезом подчеркивала ее ноги. Наряд в клетку дополнила сумка Bottega Veneta и бордовые туфли-лодочки.

Так вышло, что Собчак на форум пришла в костюме такого же фасона, только монохромного синего цвета. Акцент на талии она подчеркнула широким поясом.

«Тина, какая стильная», «Очень интересный наряд», «Необычный образ, но туфли не в тему», «Хочется что-то поменять, но наряд интересный», «Принт такой, что в глазах рябит», «Ой, где взять такой костюм», «Жакет интересный, как и юбка», «Такая стройная в этом наряде», — стали комментировать пост подписчики.

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