«Испортили этими трусами»: Екатерина Сафарова не смогла подобрать правильное белье

Модель из Испании Екатерина Сафарова опубликовала на личной странице кадры в полупрозрачном платье. Однако вместо слов восхищения получила очередной шквал негативных комментариев.

Возлюбленная Тимати отдала предпочтение наряду с непростительно откровенным декольте. Сафарова показала платье, которое напоминало бюстгалтер и прикрепленные к нему куски черной ткани и бежевой сетки.

И все бы ничего, но Екатерина забыла о правильном белье. Победительница восьмого сезона шоу «Холостяк» надела широкие черные трусы. Они легко узнавались под полупрозрачным материалом силуэтного платья.

Поклонники знаменитости не смогли похвалить Катю за такой выбор:

«Самый неудачный ваш наряд», «Без трусов сильно голо было?», «Платье красивое. Но что-то здесь не так», «Такое красивое платье испортили этими трусами».

Отметим, что остальная часть фолловеров Екатерины обеспокоились грустным взглядом Сафаровой. Они предположили, что модель рассталась с Тимати. Поклонники артиста уверены, что он наслаждается отпуском с другой участнице проекта «Холостяк» — Адель Вейгель.

«Пока Катя тут наряды откровенные надевает, Тимур с Вайгель отдыхает», «Бедолага, такая грустная, а Тимоха-то развлекается с другой участницей», — отметили фанаты Сафаровой.

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