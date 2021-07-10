«Тошнит уже»: Екатерина Сафарова разочаровала неэстетичным фото

В одной из последних публикаций личного микроблога новой возлюбленной шоумена Тимати — Екатерины Сафаровой — появилась фотография знаменитости в полосатом купальнике. Примечательно, что кадр с акцентом на интимном месте вызвал шквал негативных комментариев.

Модель из Испании не так давно улетела из Москвы. Красавица наслаждается отпуском на Ибице. Сафарова загорает на яхтах и посещает лучшие рестораны со своими подругами. Жаркий климат острова позволяет Екатерине хвастаться новыми модными нарядами. Чем девушка с удовольствием пользуется.

Екатерине есть, чем похвастаться. Перед упругими формами загорелой брюнетки не устоял даже Тимур Юнусов. А поклонники Сафаровой осыпают знаменитость комплиментами и просят чаще делиться с ними откровенными снимками. Однако недавний кадр Екатерины в наряде в красно-синюю полоску не впечатлил большинство фанатов. Они посчитали девушку слишком вульгарной.

Сафарова облачилась в слитный купальник молочного цвета с ярким принтом. Модель раздвинула ноги и натянула наряд, приоткрыв вид на зону бикини.

«Просто удали. Ты милая и чудесная девочка, при всей своей бомбической сексапильности! И именно этим ты и берешь за душу! Не надо в эту сторону тебе вообще… Вот вообще. Инстаграм и все соцсети забиты этим! Тошнит уже…», «К чему, простите, первое фото, Катя? Растопырили ноги и натянули купальник, это капец какой-то», «Фотка ужас, разве это красиво?», — написали поклонники в комментариях под фото.

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