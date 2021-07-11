«Сводит с ума»: Зиверт поразила бесконечно длинными ножками

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Юлии Зиверт появилась фотография знаменитости из отпуска. Примечательно, что на снимке артистка похвасталась стройными соблазнительными ножками в крошечных шортах.

Певица облачилась в белоснежный комбинезон и шляпу с гигантскими круглым полями в цвет наряду. К слову, именно он обнажил сексуальыне бедра певицы.

«Все, что так само собой нас находит вдруг… С этим лучше никогда не спорь», — оставила певица загадочную подпись к фото.

Поклонники исполнительницы остались шокированы эффектным фото. Роковая брюнетка похвасталась гладкими загорелыми ногами. Пока фолловеры рассматривали сантиметры бархатистой кожи, они заметили особенность пленительного тела знаменитости.

Оказалось, у Зиверт нереально длинные пальцы. Сама девушка сравнивает себя с инопланетянкой. К слову, поклонники теперь согласились с этим:

«У тебя на ногах просто нереально длинные пальцы! Инопланетная певица с Марса!», «Отличные ногти!», «Прикольно, у тебя на ногах такие же длинные пальцы, как на руах», «Будто соревнование с Рудковской по вытягиванию ног», «Сводит с ума! Такая безумно красивая и сногсшибательная».

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