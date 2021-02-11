Приковывает взгляды: Zivert пришла на музыкальную премию, облачившись в латекс и деним

В Москве проходит одно из главных музыкальных событий года – V церемония награждения премии «Новое Радио AWARDS». Свои хиты исполнят самые яркие звезды российского шоу-бизнеса, среди которых Полина Гагарина, Artik&Asti, Zivert и другие.

Кстати, Юлия Зиверт вошла в шорт-лист как «лучшая артистка». На церемонии она появилась в необычном костюме, соединив деним и латекс. Одна из самых популярных исполнительниц современности выбрала темно-синие джинсы с высокой посадкой и джемпер из черного латекса с воротником-стойкой. Образ завершила солнцезащитными очками и лаковой сумкой на цепочке.

больше по теме Леди в шляпе: Зиверт по совету Васильева сочетала несколько оттенков красного в одном образе В стильном наряде певица отметилась на Первом канале.

Конкуренцию в номинации Юле составят Полина Гагарина, Елка, MARUV, Клава Кока, Мари Краймбрери.

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