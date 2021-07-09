«Боится услышать»: принц Уильям опасается за финансы Меган и Гарри

Герцоги Сассекские заключили сделки на многомиллионные суммы еще в прошлом году.

В 2020-м году принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и уехали жить в США. Летом они заключили контракт на многомиллионную сумму с Netflix, а чуть позже – со Spotify. Общая сумма их договоров превысила 130 миллионов фунтов стерлингов. Похоже, герцоги Сассекские на этом не остановятся. И именно это беспокоит принца Уильяма.

«Что они сделают дальше? Ответ на этот вопрос принц Уильям боится услышать. В конце концов, они должны делать свою работу, не ссылаясь на королевский бренд», — цитирует королевского эксперта Дункана Ларкомба Daily Mail.

Напомним, в Меган Маркл и принц Гарри планируют приехать в Лондон в сентябре. Кенсингтонский дворец перенес празднование дня рождения принцессы Дианы на осень из-за пандемии коронавируса.

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