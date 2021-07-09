Личное послание: принц Уильям обратился к футболистам сборной Англии перед финалом Евро-2020

Сборная Англии по футболу поборется за главный трофей чемпионата Европы уже в это воскресенье. Решающий матч пройдет на стадионе «Уэмбли», а соперниками англичан будет сборная Италии. Принц Уильям – не только футбольный фанат, но и президент Английской ассоциации футбола, бесспорно, приедет на матч, чтобы лично поддержать спортсменов. На этом турнире он не пропустил ни одной игры сборной Англии, которые проходили на домашнем стадионе.

Так, в полуфинале, когда англичане обыграли датчан, герцог Кембриджский был на трибунах один. Кейт Миддлтон не смогла составить ему компанию, как это было в игре 1/8 финала со сборной Германии, так как находилась на самоизоляции. После окончания полуфинального поединка, Уильям обратился к команде.

«Какая игра! Какие эмоции! Вся страна будет за вами в это воскресенье!», — цитирует герцога Кембриджского Express.

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