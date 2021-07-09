Разделся и вперед: Джейсон Момоа показал, как может делать бытовые вещи сексуально

Новый выпуск популярного в Америке шоу Джимми Киммела взбудоражил телезрителей. Во-первых, место ведущего на один вечер занял комик Энтони Андерсон, а во-вторых, на прямое включение со студией вышел звезда «Игры престолов» и «Аквамена» Джейсон Момоа. Шоумен сказал звездному гостю, что публика считает его очень привлекательным мужчиной, и устроил ему челлендж. Актер должен был выполнить несколько повседневных бытовых вещей, но сделать это сексуально. Используя свой «животный магнетизм», как выразился ведущий.

Сначала Момоа решил воспользоваться дезинфицирующим средством для рук. Для этого он снял рубашку и побрызгал гелем на свой обнаженный торс. Чтобы не остаться в стороне, шоумен в студии тоже повторил этот трюк, хотя и без демонстрации внушительных мускулов.

Далее Джейсон открыл банку кальмаров без использования консервного ножа. «Я — Аквамен!» — заявил актер и раздавил упаковку своим бицепсом. А в финале ролика 41-летний мужчина решил погладить рубашку, но там уже началось такое, что и описывать стыдно. Отметим лишь, что это было похоже на его знаменитую постельную сцену с Эмилией Кларк. Конечно, это все лучше один раз увидеть, только убедитесь, что около экрана нет детей.

Напомним, в этом году с участием Момоа должны выйти фантастический фильм «Дюна» и боевик «Малышка» на Netflix. А еще недавно актер приступил к съемкам сиквела «Аквамена».

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