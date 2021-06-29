Подводные приключения: стартовали съемки сиквела «Аквамена»

28 июня австралийский кинорежиссер Джеймс Ван сообщил в Instagram о старте съемок второй части супергеройского фильма «Аквамен». 44-летний постановщик, подаривший зрителям франшизы «Астрал» и «Заклятие», опубликовал кадр со съемочной площадки, стилизованной под заледеневшую пещеру. Также он отчитался, что первый день работы завершен.

На снимке, по традиции, запечатлена «хлопушка» киношников — на ней напечатано слово Некрус. В комиксах DC такое название носит таинственный подводный город. А сам сиквел должен называться «Аквамен: Затерянное королевство» (The Lost Kingdom). Все это намекает на то, что во второй части герои будут исследовать забытые земли атлантов.

Известно, что к своим ролям вернутся Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Патрик Уилсон и Яхья Абдул-Матин II. Релиз картины ожидается в декабре 2022 года.

Напомним, что первая часть «Аквамена», вышедшая в 2018 году, стала самым успешным фильмом по комиксам DC. При бюджете в 160 миллионов долларов она собрала в мировом прокате более миллиарда. Студия Warner Bros. практически сразу объявила, что зрителей ждет продолжение приключений подводного супергероя.

Смотрите также: