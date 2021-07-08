Открыли новую страницу: каким образом принц Уильям нашел общий язык с Гарри

В конце июня принц Гарри прилетел в Лондон. Этот его визит стал уже вторым в этом году. Ранее, он прилетал в апреле, чтобы проводить в последний путь своего деда, принца Филиппа. На открытии памятника принцессе Диане, церемония которого прошла 1 июля в Кенсингтонском дворце, Гарри был в приподнятом настроении, шутил с Уильямом и открыто улыбался. Как и предполагали многие инсайдеры ранее, мероприятие могло стать отправной точкой в примирении братьев.

«Перед открытием статуи Уильям и Гарри провели утро, просматривая старые памятные вещи, блокноты и другие ценные вещи принцессы Дианы. В своих отношениях они начали новую страницу. Все вокруг были взволнованы, увидев, как близки они были в тот день», — цитирует Us Weekly источник.

Напомним, следующий визит принца Гарри в Лондон ожидается в сентябре. Именно на осень Кенсингтонский дворец запланировал провести торжества по случаю дня рождения принцессы Дианы.

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